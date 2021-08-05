Глава ЦИК раскрыла детали видеонаблюдения на сентябрьских выборах

На предстоящих в сентябре выборах видеонаблюдение на участках будет продолжаться не менее 72 часов и должно охватить примерно 98% российских избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, на служебном портале будет более 50 тысяч онлайн-трансляций.

«Мы полагаем, что это оптимальный вариант (механизма видеонаблюдения), который мы нашли… чтобы обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность людей. Исходя из этого основного приоритета и исходя из принципа, что выборы должны быть максимально легитимны, мы организуем всю свою деятельность... в том числе порядок видеонаблюдения», – передает «Интерфакс» слова главы ЦИК.

По словам Памфиловой, ориентировочно 16 сентября будет проведена тренировка видеонаблюдения, в ходе которой партии и кандидаты смогут проверить свои коды доступа на портал с видеотрансляцией и войти в свои аккаунты.

Ранее ЦИК утвердил порядок видеонаблюдения на выборах. Трансляция с 50 тысяч избирательных участков будет идти непрерывно с утра 17 сентября до вечера 19 сентября. Следить за ходом голосования в Интернете смогут не все желающие – возможность смотреть трансляцию в режиме онлайн можно в центрах наблюдения и в штабах кандидатов и участвующих в выборах партий. По мнению Памфиловой, такой порядок является расширением возможностей для наблюдения, а в результате этот процесс станет «адресным и ответственным».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.08.21

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