МВД: в России остаются в «тени» более 700 тысяч выходцев из государств СНГ

В России нелегально находятся более 700 тысяч выходцев из стран-участников Содружества независимых государств. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Александр Горовой, выступая на встрече с послами государств СНГ. При этом он обратил внимание, что в условиях пандемии на 5% выросла преступность с участием иностранных граждан.

По данным МВД России, среди приезжих иностранцев наблюдается увеличение противоправной активности, проявляющейся в грубом нарушении общественного порядка, массовых драках, что в нередких случаях сопровождается насильственными действиями, создающими угрозу жизни и безопасности граждан, применением силы в отношении представителей власти, а также воспрепятствованием нормальному функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной и социальной инфраструктуры.

В пресс-службе министерства уточнили, что на встрече речь зашла, в том числе, о конфликтах с участием иностранных граждан в Амурской, Московской и Свердловской областях, а также Дагестане, Москве и Санкт-Петербурге.

«По всем указанным фактам министерство внутренних дел жестко отреагировало: задержаны организаторы и участники массовых беспорядков, нарушители привлечены к административной и уголовной ответственности. В отношении иностранных граждан, принимавших в них участие, сокращены сроки пребывания, приняты решения о закрытии для этих граждан границы Российской Федерации. Аннулируются документы, дающие право работать на территории Российской Федерации», – подчеркнул Горовой и призвал послов активизировать работу с соотечественниками не только для побуждения к приобретению ими легального статуса пребывания в России, но и с целью максимального соблюдения ими законодательства РФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 05.08.21

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