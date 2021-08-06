Двойные стандарты и лукавство: Запад готовится назвать выборы в России нелегитимными

Отказ международных организаций направить на выборы в Россию наблюдателей является практикой двойных стандартов, а также свидетельством явного нежелания ставить себя в дурацкое положение при составлении негативного отзыва при отсутствии реальных доказательств. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. По его оценке, Запад готовится оценивать избирательную кампанию в Госдуму на основе собственной фейковой информации.

Эксперт считает, что нежелание ехать в Россию международных наблюдателей может быть связано с пониманием того, что они не найдут никаких нарушений на выборах. «Если едешь, то надо что-то написать потом, что-то найти, зафиксировать. А поскольку они понимают, что ничего не увидят, они просто решили, что лучше какой-нибудь доклад потом состряпать на основе всяких публикаций в сети, фейков и так далее, которые сами же и разбросают, или их подручные типа «Голоса» (организация признана иностранным агентом в России) и прочие», – пояснил политолог.

Как полагает Матвейчев, Запад заранее готовится говорить о «нелегитимности, неправильности и прочих нарушениях» на российских выборах в сентябре. «Когда Афганистан, из которого они сейчас бегут, в котором непонятно, где власть, в каких провинциях, кто там вообще командует, или Ирак, в котором война идет до сих пор как в Афганистане, там выборы демократичные, там у них вообще по всем европейским стандартам проходят, никаких там нарушений. А здесь, где куча наблюдателей, видеокамеры на участках, журналисты участвуют, и каждая партия наблюдателя имеет право выставлять, – это все равно у них недемократично», – констатировал он.

«Обычные двойные стандарты, обычное лукавство и конечно глупо им ехать. Представьте, приедет 30 человек, разъедутся по участкам, будут везде ходить вынюхивать и не найдут ни одного нарушения. А потом что писать? В каком они дурацком положении будут? Чтобы не ставить себя в дурацкое положение, они будут потом какой-нибудь доклад делать, опираясь просто на фейки в соцсетях», – заключил Матвейчев.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут 17-19 сентября. 4 августа ОБСЕ сообщила, что не будет направлять своих представителей по причине ограничения числа наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой Россия сократила число наблюдателей от этих структур до 50 от БДИПЧ и десяти – от ПА.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.08.21

Стало известно, кто больше всего обогатился на производстве «Спутника V». / Минтруду предложили платить россиянам за диспансеризацию. / Россиян все чаще обворовывают «форточники». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»