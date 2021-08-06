Выборы-2021. Хакеры атаковали российскую систему электронного голосования

Российская система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) во время ее проверки подвергалась хакерским атакам. Об этом сообщил руководитель проекта ДЭГ Лаборатории Касперского Александр Сазонов. По его словам, абсолютно защищенных систем не бывает, можно лишь свести к минимуму возможность из взлома.

Сазонов отметил, что для работоспособности системы приходится соблюдать баланс: «чтобы те, кому доступ предоставлен, не смогли как-то негативно повлиять на работоспособность системы». «Мы стараемся спроектировать систему изначально с тем посылом... чтобы внешнее воздействие, которое может происходить как со стороны точек наблюдения за этой системой, так и со стороны других, не повлияли негативно на работоспособность этой системы. По моей информации, по голосованию, которое на той неделе состоялось, были случаи попыток взлома этой системы, были определенного рода атаки, которые были успешно отражены», – пояснил эксперт.

По прогнозам экспертов, в ДЭГ предстоящей осенью примет участие порядка двух миллионов россиян. При этом, как считает член Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Андрей Заренков, доля избирателей, которые будут голосовать на выборах через дистанционную электронную систему, в перспективе будет повышаться, судя по опыту других стран.

«(В Эстонии) Доля электронного голосования с 2005 года, когда оно вошло, поднялась с 2% до 44% в 2019 году и, по мнению экспертов, она будет расти. Эстонское население в массе своей доверяет этой форме волеизъявления. Скорей всего, это вопрос конечно веры своему государству и разработчикам... Были случаи, когда скажем, руководители предприятий собирали своих работников и они голосовали под их контролем», – отметил он, пояснив, что теперь в Эстонии можно голосовать многократно – учитывается последний вариант.

Как сообщал «Новый День», эксперимент с дистанционным электронным голосованием на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму будет проходить в семи регионах, в том числе в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, а также Москве и Севастополе.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.08.21

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