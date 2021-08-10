Госдума-2021: ЦИК зарегистрировал список «Новых людей» и отказал «Российскому общенародному союзу»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России не допустила на выборы в Госдуму партию «Российский общенародный союз». Как говорится в официальном сообщении Центризбиркома, представленных в ЦИК 93 907 подписей избирателей оказалось недостаточно для регистрации для участия в кампании.
В то же время Центризбирком зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты от партии «Новые люди» в количестве 211 человек во главе с лидером политсилы Алексеем Нечаевым и бывшим мэром Якутска Сарданой Авксентьевой.
Напомним, голосование на выборах в Госдуму пройдет с 17 по 19 сентября. В это же время состоятся региональные выборы.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 10.08.21
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