«Имитация массовых нарушений»: Запад готовится не признать выборы в Госдуму

Запад не признает легитимными предстоящие в сентябре выборы в Госдуму – соответствующий документ уже подготовлен в Европарламенте. Об этом заявил председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на пресс-конференции в Москве. По его данным, иностранные оппоненты в этот раз выбрали тактику дискредитации российской избирательной системы с помощью постановочных скандалов по поводу якобы массовых нарушений.

«Начиная с 17-го года были попытки, иллюзии, что путем создания противоправных акций, финансирования тех или иных людей и кандидатов, раздувания шумихи в иностранных СМИ, им удастся провести во власть людей, которых они готовили на специальных семинарах, отбирали по специальным программам, чтобы реализовывать цели и задачи, очень далекие от целей и задач российского государства и нашего общества. Поэтому в этот раз была выбрана тактика дискредитации выборов и избирательной системы РФ в целом», – подчеркнул Климов.

По данным комиссии Совфеда, которые привел сенатор, под руководством США был разработан сценарий «имитации массовых нарушений, предвыборных скандалов, постановочных протестных акций и раздувание вокруг этого информационно-пропагандистских волн с помощью СМИ иноагентов, ангажированных Западом экспертов, соцсетей на иностранных цифровых платформах». «К середине сентября должны были последовать заявления и резолюции из стран НАТО и ЕС, обличающие Россию и признающие наши выборы не легитимными. Отсюда должно последовать непризнание нового состава Госдумы со стороны наших зарубежных оппонентов», – пояснил Климов.

«В Европарламенте на уровне комитета по международным делам уже одобрен проект резолюции, в такого рода тонах написанный. Документ планируется принять за несколько дней до окончания российских выборов. По нашим данным, это может произойти 13-16 числа, как раз перед началом голосования, чтобы и таким образом как-то наших людей дезориентировать», – уточнил сенатор.

В этой связи Климов сообщил о планах комиссии СФ провести за месяц до завершения парламентских выборов встречу с послами всех дипломатических представительств в России на площадке министерства иностранных дел РФ. «Мы расскажем о своих подходах к вопросам обеспечения электорального суверенитета России, дадим дополнительную информацию по поводу наших законодательных новаций, и мы, естественно, еще раз предупредим иностранных дипломатов о том, что никакое внешнее вмешательство в выборы недопустимо», – сообщил глава комиссии Совета Федерации.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.08.21

Россиянам напомнили о штрафах за неправильно установленные номера. / В Москве ревнивец обезглавил даму сердца и покончил с собой. / СМИ: Мазепин хочет «закрыть дыры» в бюджете «Уралхима» за счет новых кредитов. За время его управления предприятиями «Уралхим» и «Уралкалий» долг перед банками вырос со 154 мрд рублей до 1 трлн. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»