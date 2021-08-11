«Идут на любые уловки и откровенное вранье»: Запад использует выборы в Госдуму для организации акций протеста

Запад может использовать непризнание выборов в Госдуму для организации протестных акций в России. Об этом заявил руководитель рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства Владимир Джабаров на пресс-конференции в Москве. По его мнению, таким образом внешние силы пытаются ослабить Россию и вынудить ее отказаться от проведения собственной независимой политики.

«Есть основания полагать, что Запад может использовать непризнание итогов выборов в Госдуму, чтобы подтолкнуть своих ставленников к организации противоправных протестов и различных провокаций. Именно поэтому в последнее время действующие в интересах Запада политические радикалы пытаются в обход российского законодательства сформировать каналы финансирования своих проектов из-за рубежа», – заявил сенатор.

По данным рабочей группы Совета Федерации, в последнее время возросла интенсивность попыток из-за рубежа повлиять на ход избирательной кампании в России. «Мы фиксируем многочисленные случаи поддержки отдельных кандидатов, распространение недобросовестной политической рекламы в соцсетях и тиражирование недостоверной информации о выборах различными структурами с территории сопредельных государств. Вызывают вопросы источники финансирования этих дорогостоящих акций, осуществляемых в том числе и находящимися за рубежом гражданами России. На основе информации из открытых источников, подтверждающейся данными из закрытых материалов, можно утверждать, что значительная часть этих средств поступает со стороны иностранных государств. Налицо финансирование зарубежными правительственными структурами действий, нарушающих законодательство РФ», – отметил Джабаров.

По его словам, в настоящее время рабочая группа Совета Федерации анализирует большой массив данных по этой теме и разрабатывает механизм вскрытия таких каналов финансирования. При этом сенатор подчеркнул, что новые волны информационных атак на предстоящее голосование фиксируются еженедельно.

«Ничего нового наши оппоненты придумать не могут, большая часть выпадов строится на уже избитых, надуманных обвинениях в массовом отказе регистрации кандидатов... Используются и откровенные манипуляции. Так, в материалах о выборах в Госдуму почему-то рассказывают о снятии кандидата на региональных выборах, рассчитывая, что подлог никто не заметит», – пояснил он.

«По материалам иностранных СМИ и заявлениям ряда официальных лиц складывается впечатление, что на Западе хотели бы видеть среди депутатов Госдумы исключительно мошенников и экстремистов. И это неудивительно, ведь конечная цель вмешательства в наши избирательные процессы известны – Запад пытается ослабить Россию и вынудить ее отказаться от проведения собственной независимой внутренней и внешней политики. Ради этого идут на любые уловки, включая откровенное вранье о выборах», – заключил Джабаров.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва будут проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Одновременно состоятся выборы глав девяти субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 11.08.21

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