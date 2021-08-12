ЦИК зарегистрировал федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Единая Россия». Соответствующее постановление было сегодня принято на заседании Центризбиркома.

«Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания РФ восьмого созыва, выдвинутый партией «Единая Россия» в количестве 394 человек», – говорится в документе.

В общей сложности «Единая России» выдвинула 33 тысячи кандидатов на выборах всех уровней.

В этом году голосование на выборах в Госдуму и региональные органы власти будет проходить в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 12.08.21

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