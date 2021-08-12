«Истерят те, кто намерен производить очередные фейки»: Памфилова ответила на критику новой системы видеонаблюдения на выборах

Критика по поводу системы видеонаблюдения за ходом голосования 17-19 сентября звучит со стороны тех, кто намерен дискредитировать предстоящие выборы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее словам, в условиях информационных войн предложенная система полностью отвечает вопросам национальной безопасности.

Как отметила председатель Центризбиркома, нынешняя схема видеонаблюдения существенно расширяет возможности, так как «впервые охватывает 98% избирательных участков, на которых может проголосовать до 96% избирателей». «Я не раз говорила, что нет никаких оснований миллиарды выбрасывать в пустоту. Будет идти трансляция на специальный видео-портал и допуск к нему будет у всех партий. Мы выдадим то количество аккаунтов, которые они осилят. И параллельно можно наблюдать трансляцию с нескольких участков», – отметила она, пояснив, что «серьезнейшее разъяснение» в ближайшее время еще раз будет направлено всем партиям.

Глава ЦИК также опровергла запрет на доступ к системе видеонаблюдения обычных россиян. «Любой избиратель, если он действительно заинтересован контролировать в качестве видеонаблюдения за тем процессом, который идет на участках, у него есть такое право и возможность. Только к праву добавляется ответственность. Это не просто праздное любопытство, диванное наблюдение, бессмысленное созерцание. Хочешь наблюдать – немножко потрудись, пройди минимальный курс наблюдателя, и в любом центре наблюдения вас будут ждать. То есть это адресное ответственное наблюдение, целью которого является предупреждение нарушений или обнаружение этих нарушений. Более того, везде будет перемотка, можно будет, если что-то зафиксировал, перемотать и сообщить в центр общественного наблюдения», – пояснила Памфилова.

«Когда говорят, вот в 11-м году, 12-м году была такая возможность. Коллеги, что вы сравниваете? Это разные эпохи. Тогда не было кибератак, кибервойн, которые сейчас идут. Тогда не назначали Россию целый ряд стран своим врагом буквально. Да, помимо огромных средств, это еще вопрос национальной безопасности», – подчеркнула глава ЦИК.

Как считает Памфилова, критикуют ЦИК те, кто «привык ориентироваться на страны Запада». «Но, если вы так любите страны Запада, посмотрите, ни в одной европейской стране видеонаблюдения нет, потому что общество не позволит, потому что это считается вмешательством в частную жизнь. То же самое БДиПЧ ОБСЕ – оно не считает, что это какой-то элемент наблюдения. Они считают, что живого наблюдателя никто не заменит. Поэтому перестаньте истерить», – подчеркнула она.

Глава ЦИК также обратила внимание на заключение специалистов по мерам безопасности, которым прошлый формат видеонаблюдения не соответствовал. «Публичный портал всегда притягивал злоумышленников, действия которых могли приводить к нарушению штатного функционирования видеотрансляции. С целью исключения подобных случаев доступ к порталу будет возможен только с использованием логина и пароля, принадлежащего конкретному человеку. Мы их не ограничиваем. Только это будет понятно – откуда и кто это делает. Это позволит в значительной степени снизить вероятность деструктивного воздействия на портал видеонаблюдения со стороны потенциальных нарушителей», – пояснила Памфилова.

«Истерить могут те, кто намерен был производить очередные фейки, лепить, делать нечто из ничего. У нас есть опыт богатый, когда привозили видеофакты предыдущих выборов, да еще слепили неизвестно что. Поскольку вчера это громко прозвучало, хотелось также громко ответить», – подытожила глава ЦИК, призвав всех «сразу реагировать на ту ложь или лукавство, которое звучит, чтобы дискредитировать выборы».

Москва, Мария Соколова

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