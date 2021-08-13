Сангаджи Тарбаев против цензуры для блогеров: «Новые люди» идут в Госдуму, чтобы дать россиянам больше свободы

Государству пора перестать вводить дополнительные ограничения в Интернете – пришло время разговаривать с блогерами на равных. Об этом заявил лидер московского регионального списка партии «Новые люди» на выборах в Госдуму, телепродюсер и экс-капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

«Нынешний состав Госдумы войдет в историю как «Дума запретов». Столько ограничивающих законов, как за последние несколько лет, в стране еще не принимали. Вместо помощи людям депутаты заняты цензурой и ограничением свободы слова. Партию «Новые люди» выбирает много блогеров. Мы отлично понимаем их проблемы и предлагаем власти не воевать с блогерами, а работать и развиваться вместе. Мы идем в Госдуму, чтобы дать людям больше свободы», – подчеркнул Сангаджи Тарбаев на встрече с блогерами.

Политик обратил внимание, что Интернет-индустрия развивается стремительно и создает рабочие места. При правильном подходе эта сфера может стать опорной точкой для оживления экономики страны. В этой связи «Новые люди» предлагают создать этический кодекс блогеров, который они смогут использовать для саморегуляции.

«Сегодня государство рассматривает блогосферу как объект, в отношении которого принимаются решения. Но она должна стать самостоятельным субъектом. Нужно разработать правила, которые позволили бы и государству регулировать блогосферу, и самой блогосфере выступать этим регулятором», – отметил Сангаджи Тарбаев.

Фото движения «Новые люди»

В ходе обсуждения участники выразили уверенность, что законы и правила для блогосферы должны создавать именно представители индустрии. Только так блогеры смогут получить гарантии от государства по защите их прав.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 13.08.21

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