Экстремисты в Афганистане: угроза России будет нарастать

Угроза России со стороны Афганистана будет возрастать. Такое мнение высказал вице-спикер спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его оценке, захватившее Афганистан запрещенное в РФ экстремистское движение «Талибан» вполне может пойти на сделку с другим террористическим объединением ИГИЛ* (запрещено в РФ).

«Уже заметен рост интереса ИГИЛ* к Афганистану и Центральной Азии в связи с поражением боевиков в Сирии и Ираке. Независимо от того, договорятся в итоге ИГИЛ с Талибаном (а и такой сценарий исключать нельзя), угроза России и ее союзникам будет объективно возрастать», – отметил политик в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Как считает сенатор, в такой ситуации необходимо наращивать региональные дипломатические усилия. «Это касается не только союзников по ОДКБ и ЕАЭС, но и всех региональных структур и игроков – Китая, Индии, Пакистана и других. Нужна единая линия поведения при любом из возможных сценариев развития событий в Афганистане. Чтобы любая власть в этой стране имела дело с консолидированной позицией соседей, и была бы заинтересована (политически, экономически и т.п.) играть по правилам», – пояснил Косачев.

Вместе с тем, по его мнению, важно укреплять силы обороны по линии ОДКБ, чтобы даже мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали. «Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов», – подчеркнул он.

В то же время, как полагает Косачев, нужно налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. «Президент США Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу. Поэтому нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур. Пора уже отбрасывать в сторону любимые «игрушки» Запада на тему «противостояния демократий и авторитаризмов», и заниматься реальными угрозами», – подчеркнул он.

При этом сенатор отметил, что главное – вернуть афганскую тему в ООН. «Напомню, что формально силы международной коалиции (читай – американцы) находились все это время в Афганистане по мандату ООН. Но за два десятилетия не было ни одного отчета перед ООН по реализации этого мандата! Американцы делали там что хотели и в соответствии со своим, а не коллективным пониманием миссии. Получили. А вслед за ними, миссию провалившими, получает Афганистан, получает весь мир. Так больше не должно быть», – заключил Косачев.

Напомним, ранее сегодня запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» заявило в взятии Кабула и своем контроле над всей территорией Афганистана.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.08.21

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