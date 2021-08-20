Итоги думской пятилетки: депутаты стали «врагами» собственного народа

Депутаты Госдумы нынешнего созыва превратились во «врагов» собственного народа. Такого мнения придерживается подавляющее большинство (95,51%) респондентов, принявших участие в голосовании на сайте РИА «Новый День» об итогах парламентской пятилетки.

В то же время еще 3,34% опрошенных считают, что работа депутатов стала простой формальностью. Только 0,4% полагают, что парламентарии все делали правильно – принятые законы направлены на благо россиян.

Комментируя итоги пятилетней работы Госдумы, один из читателей отметил, что оценивает работу депутатов – как российскую сборную по футболу, которая крайне провально выступила на Евро-2020.

Как считает другой читатель РИА «Новый День», депутаты недостаточно уделяют внимание на материальное положение россиян, что в свою очередь порождает недовольство самими парламентариями. По оценке еще одного комментатора, Госдуме следовало бы уменьшить карающие меры и находить решения приемлемые для простого человека.

Как сообщал «Новйы День», Госдума седьмого созыва неоднократно подвергалась жесткой критике в связи со скандальными реформами, существенно повлиявшими негативным образом на жизнь россиян. В числе явно антисоциальных законов – решение повысить россиянам пенсионный возраст под предлогом будущего повышения пенсий. Выплаты на обещанный уровень не выросли, но гражданам теперь приходится выживать до наступления возраста выхода на заслуженный отдых в условиях безработицы. При этом депутаты настойчиво ежегодно замораживали накопительную часть пенсий при отказе парламентского большинства в лице «Единой России» вернуть работающим пенсионерам индексацию пенсий.

Еще один неоднозначный резонансный проект – так называемая «мусорная реформа», с помощью которой властям удалось резко повысить платежи для населения за коммунальные услуги. При этом сами власти официально признают, что проблемы с мусором так и не решены.

Прошлогодняя конституционная реформа также оставила много вопросов: Госдума таким образом подправила законодательство, что вместо положенного референдума по поводу изменения Основного закона страны прошло «всенародное голосование», в ходе которого даже спорные поправки были одобрены одной «галочкой».

В последние месяцы своей работы Госдума седьмого созыва утвердила множество репрессивных законов, которые фактически не оставили россиянам конституционного права на свободное выражение критики в адрес власти. Митинги практически запрещены, а несогласным с этим грозят не просто штрафы, но и уголовное преследование.

Напомним, выборы в новый состав Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября.

Опрос проводился на сайте РИА «Новый День» с 17 июня по 20 августа. В голосовании приняли участие 2 003 респондента.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.08.21

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