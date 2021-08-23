Партия «Новые люди» провела первый съезд-перфоманс

Партия «Новые люди» оригинально презентовала предвыборную программу. Для 2,5 тысяч сторонников был организован перформанс. «Новые люди» стараются уйти от партийных клише: приезжают в ЦИК сдавать списки кандидатов на электросамокатах, превращают свои заседания в яркие события.

Фото движения «Новые люди»

В этот раз манифест партии зачитал худрук театра на Малой Бронной Константин Богомолов под аккомпанемент Штрауса в исполнении симфонического оркестра более, чем из сотни человек.

Манифест «Новых людей» напоминает о загнивании системы, застрявшей в прошлом и излишествах власти, а также о важности появления нового свободного человека, который принесет прогресс и современные ценности в новый мир. Об этом и программа партии. Идеи, сформулированные на тридцати листах, разрабатывались в комитетах партии для улучшений во всех сферах: экономике и политическом устройстве, медицине и образовании, обороне и безопасности, экологии и внешней политике.

Фото движения «Новые люди»

«Мы видим, что наши идеи и предложения близки и понятны людям. Новые люди предлагают простые решения. Как увеличить зарплаты, как снизить тарифы, как решить вопрос с очередями в поликлиниках. Мы идем в Госдуму не с набором лозунгов, а с пакетом готовых решений, которые по-настоящему помогут людям», – подчеркнул лидер партии Алексей Нечаев.

Лидер московского регионального списка партии Сангаджи Тарбаев приветствовал участников съезда из Крыма, где встречается со сторонниками партии. «Мышление свободного человека предполагает осознанную ответственность. Ты делаешь то, что должен, потому что так велит совесть. Совесть человека и есть предел его свободы. Для меня партия «Новые люди» – это объединение людей, ценящих свободу и готовых её отстаивать. Не теряя при этом совести и её общественного аспекта – морали», – говорит он.

Как пояснил кандидат в Госдуму от партии «Новые люди», доктор экономических наук и эксперт-международник Валентин Игнатьев, в программе партии нашли отражения базовые принципы развития. «Россия к настоящему времени так и не выбрала свой собственный путь, каждый раз пересматривая свою стратегию, адаптируясь под ситуацию. Однако история цивилизаций доказала, что только базовые ценности, такие как демократия и свобода, единство языкового пространства обеспечивают устойчивое развитие международных отношений», – сказал он.

Фото движения «Новые люди»

Глобальные тезисы «Новых людей» отражаются, в том числе, на уровне Москвы. «Сегодня во власти те, кто давно забыл, что такое творить, строить, делать дело. Мы говорим «люди важнее» и подразумеваем, что власть должна быть ориентирована на граждан: управлять и принимать решения должны те, в ком ещё жив дух созидания, кто не может себе позволить, чтобы наша страна застыла в вечном вчера», – заявил кандидат в Мосгордуму по 37-му округу Юрий Дмитриев.

Юрий Дмитриев. Фото движения «Новые люди»

Москва, Светлана Антонова

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