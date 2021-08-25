На сентябрьских выборах россияне за рубежом смогут проголосовать в 144 странах

На предстоящих в России выборах граждане РФ, проживающие или временно находящиеся за рубежом, смогут проголосовать в 144 государствах мира. Как сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович, за пределами страны будет открыто 348 избирательных участков.

По приблизительным оценкам МИД РФ, за рубежом проживает более двух миллионов россиян, из которых до 300 тысяч человек обычно принимают участие в выборах. «Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации. Что касается избирателей, проживающих за пределами городов, где находятся российские посольства и консульства, то многим их них предоставляется возможность проголосовать в ходе досрочных выездных голосований, которые будут проводить участковые комиссии», – пояснил посол в интервью МИА «Россия сегодня».

По его словам, те, кто не сможет прийти на участок по состоянию здоровья, до 14:00 19 сентября могут подать заявление в участковые комиссии и проголосовать на дому. «Возможность дистанционного голосования по сети Интернет есть у избирателей, которые зарегистрированы по месту жительства в России в одном из семи субъектов федерации, определенных постановлением ЦИК России, а именно в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, в городах Москве и Севастополе», – отметил он.

Что касается эпидемиологических условий, то по информации посла на участки будут пускать всех, без предъявления документов о прививке или ПЦР-тесте. «Никаких ограничений мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России. При этом на участках, разумеется, будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риска заражения», – уточнил представитель МИД РФ.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 25.08.21

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