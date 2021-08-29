Выборы в «осажденной крепости»: у россиян остался только один способ выразить свое недовольство властью

Ключевой интригой предстоящих в сентябре выборов в Госдуму – сохранится ли парламентская четверка или дума нового созыва окажется 5-партийной. Такое мнение высказали ведущие российские эксперты в ходе опроса, который провел Комитет по политическим технологиям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). По их оценке, для «партии власти» осложняет кампанию нарастание недовольства общества падающим уровнем жизни и отсутствием возможности выразить свое недовольство происходящим, но даже в этих условиях «Единая Россия» способна сохранить конституционное большинство в нижней палате парламента.

Как отмечается в докладе, кумулятивная оценка ресурсов указывает на уверенное лидерство трех партий – «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, которые с существенным отрывом опережают своих оппонентов. Опрошенные эксперты на 100% уверены в прохождении этих политических сил в Госдуму. Преимущество «большой тройки» заключается в наличии устойчивого базового электората, выстроенной оргструктуре и географической представленности.

Тем не менее, как полагают эксперты, ключевая интрига предстоящих выборов – сохранится ли парламентская четверка или же дума нового созыва окажется 5-партийной. При этом результаты опроса РАСО фиксируют борьбу за четвертое место между «Справедливой Россией – за правду» (СРЗП) и «Новыми людьми». По оценке участников исследования, «эсеры» превосходят «Новых людей» за счет идеологического ресурса, оргструктуры и географического охвата, в то время как «НЛ» демонстрируют более интересную обойму лидеров, работу в социальных медиа и креативную технологическую команду.

Прогнозы экспертов по количеству партийных одномандатников в Госдуме нового созыва позволяют не сомневаться в сохранении уверенного лидерства «Единой России» в нижней палате парламента. «Прогнозируемое экспертами количество депутатов-одномандатников «ЕР» на уровне 188 человек почти гарантирует сохранение ведущих позиций «партии власти» даже при 40% голосов по партийному списку. Среди парламентской оппозиции, по мнению экспертов, только КПРФ и СРЗП могут рассчитывать на более чем 10 побед в одномандатных округах. 5-8 мест по округам могут получить ЛДПР и «Новые люди». Остальные партии могут рассчитывать только на единичные случаи успеха своих кандидатов по округам. Результаты экспертного опроса показывают, что шансы на прохождение в Думу иных непарламентских партий, кроме «Новых людей», крайне невелики», – говорится в экспертном докладе.

В то же время эксперты обратили внимание, что прослеживается тройка «крепких середняков» непарламентского сегмента, которые могут побороться за получение государственного финансирования в случае получения более 3% голосов избирателей по партийному списку – это «Партия пенсионеров», «Родина» и «Яблоко». Главный козырь у «Партии пенсионеров» – понятный базовый электорат, в то время как «Родина» и «Яблоко» попытаются побороться за госфинансирование при помощи идеологического месседжа и географического представительства.

«Аудит различных типов ресурсов партийных сил указывает на сохранение «инерционного» сценария избирательной кампании, поскольку большая часть партий делают ставку на географическое представительство, финансовые ресурсы и нишевое идеологическое позиционирование. Обкатка новых лидеров, работа в социальных медиа и поиск технологических креативных ходов остаются менее востребованными инструментами», – отмечается в докладе.

Согласно результатам экспертного опроса, по сравнению с 2016 годом сильные стороны «партии власти» остались почти неизменными – это максимальная географическая представленность, финансовый ресурс, наличие сильных лидеров, оргструктуры и работы с медиапространством. Однако по сравнению с 2016 годом наблюдается ослабление ресурсов по критерию «базовый электорат», что указывает на проблему консолидации ядерного электората и конкуренцию за него между «ЕР» и другими партиями «социально-патриотического» толка – «Партия пенсионеров», «Родина», СРЗП.

Экспертный аудит ресурсов партии КПРФ в полной мере отражает общую инерционность избирательной кампании. Компартия делает ставку на широкое географическое представительство и мобилизацию ядерного электората. Между тем, по сравнению с 2016 годом наблюдается явная просадка ресурсной базы КПРФ по критерию «лидеры», что указывает на трудности переходного периода и кадровой реконфигурации, а также наличие внутрипартийных конфликтов.

Среди партий парламентской оппозиции ЛДПР традиционно располагает исключительным лидерским ресурсом в лице Владимира Жириновского. Однако наблюдается существенная просадка по идеологическому направлению в сравнении с предыдущими думскими выборами. Месседж «либерал-демократов» остается несфокусированным.

Слияние трех партий под эгидой «эсеров», по мнению опрошенных экспертов, не помогло партии нарастить ресурсы по новым направлениям. Географическая представленность так и осталась единственным ключевым инструментом электоральной мобилизации. Тем не менее, по сравнению с 2016 годом наблюдается усиление по медийному направлению, что может быть обусловлено вирусными заявлениями новоиспеченных лидеров «Справедливой России».

В исследовании также отмечается, что партия «Новые люди» выгодно отличается от парламентской оппозиции наличием качественной ресурсной базы сразу в нескольких направлениях – это география деятельности, медийное присутствие, финансовая обеспеченность, качество технологической работы и наличие ярких лидеров. Однако неопределенность идеологического месседжа партии и узость электоральной базы являются слабыми местами партии – по мнению опрошенных экспертов.

На этом фоне главное отличие конфигурации ресурсов партии «Родина» по сравнению с 2016 годом заключается в усилении лидерских позиций за счет обновления обоймы кандидатов. Это может стать фактором улучшения результатов партии на выборах в Думу VIII созыва и неплохие шансы получить государственное финансирование.

Комментируя ход избирательной кампании, президент РАСО, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко обратил внимание, что впервые за долгую практику выборов в Госдуму за три недели до голосования неясен партийный состав будущего парламента. «На мой взгляд, диапазон сценариев – «от трех до шести». У старожилов политической арены (ЕР, КПРФ, ЛДПР) очень большой запас прочности. И инерционная стратегия для этих игроков представляется оправданной», – пояснил он.

По его оценке, «ЕР» предложила, наверное, самую удачную федеральную часть списка, включив туда двух самых популярных министров, и дала убедительные подтверждения сохраняющейся связки с президентом. «Кампания мобилизации своих избирателей при низкой явке может обеспечить ЕР даже сохранение конституционного большинства. КПРФ выдерживает линию «главной оппозиционной партии». Однако есть несколько проблем – большая доля спонсоров в списках, лидерский кризис. Некоторые восходящие звезды партии допускают очевидные имиджевые ошибки, как, например, саратовский депутат Николай Бондаренко. Однако второе место КПРФ, на мой взгляд, практически предрешено. Результативность ЛДПР как партии лидерского типа во многом зависит от энергетики и физических кондиций Владимира Жириновского», – полагает эксперт.

Вместе с тем, как считает Минченко, стремительный ребрендинг «Справедливой России» и ее смещение в радикально левую нишу может оказаться рисковой стратегией. «Также стоит отметить лидерские проблемы партии (Сергей Миронов никогда не блистал харизмой, а харизма Евгения-Захара Прилепина очень на любителя) и наличие внутренних конфликтов в регионах между «старыми эсерами», прилепинцами и семигинцами. Кроме того, в бюллетене будет представлено еще две партии, эксплуатирующие тему справедливости. Поэтому, как и в 2016 году, прохождение партией 5-процентного барьера не очевидно, что и подтверждают результаты опроса», – отметил эксперт.

По его мнению, к «джокерам» этой кампании можно отнести партию «Новые люди» и «Партию пенсионеров за социальную справедливость». «На мой взгляд, одна из них или даже обе при условии качественной предфинишной кампании могут пройти барьер в 5%, возможно, вытеснив «эсеров», которые обладают наиболее уязвимым в условиях ребрендинга электоратом. Ещё весной 2021 года я считал, что хорошие шансы на возвращение в парламент у «Яблока» как единственной антипутинской партии, что в условиях роста антирейтинга власти могло бы дать значимый прирост. Однако невнятная позиция Явлинского скорее выталкивает радикальных оппозиционеров в голосование за КПРФ, новые партии или выбор бойкота выборов», – сказал Минченко.

Политтехнолог Юрий Воротников со своей стороны обратил внимание, что действующая власть заявила удобный себе сценарий предстоящих выборов – «Осажденная крепость = Мы здесь власть», однако в обществе нарастает недовольство падающим уровнем жизни и отсутствием возможности выразить своё недовольство происходящим.

«Единственный оставшийся для гражданина способ, не угрожающий негативными последствиями – голосование на выборах. При очень низкой явке – резко возрастают шансы КПРФ как первого альтернативного выбора. При высокой явке – резко возрастают шансы малых и новых партий. Власть и «Единая Россия» будут пытаться контролировать явку в удобном для себя (45-52) диапазоне. Хватит ли политического менеджмента инструментов для решения этой задачи, произойдут ли какие-нибудь внешние или внутренние события, способные на это повлиять – основная интрига предстоящей кампании», – заключил эксперт.

Москва, Анастасия Смирнова

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