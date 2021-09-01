Биржевая цена на газ в Европе подскочила до рекордных $640

В Европе продолжает дорожать газ: сегодня его биржевая стоимость поднялась на 5% и превысила отметку в $640 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как заявили в «Газпроме», текущие рекордные цены на газ в Европе сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет. Во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку в регион, столкнувшийся с дефицитом топлива. Эксперты также объясняют такую ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ в 66% против прошлогодних 91,7%.

В Европе цены на газ начали расти в конце июля на фоне сокращения поставок сжиженного газа из США. После 5 августа стоимость голубого топлива продолжила рост в связи с аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.09.21

После выборов в Москве прогнозируют новую вспышку коронавируса. / Боррель призвал ЕС нарастить мощь и не зависеть от США. / «Власти очень удобно, чтобы люди сидели дома»: в Госдуме заявили, что после выборов школы вновь переведут на дистанционку. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»