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Среда, 1 сентября 2021, 16:30 мск

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Биржевая цена на газ в Европе подскочила до рекордных $640

В Европе продолжает дорожать газ: сегодня его биржевая стоимость поднялась на 5% и превысила отметку в $640 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как заявили в «Газпроме», текущие рекордные цены на газ в Европе сохранятся в ближайшее время, предпосылок для их снижения пока нет. Во втором полугодии текущего года компания откажется увеличивать прокачку в регион, столкнувшийся с дефицитом топлива. Эксперты также объясняют такую ситуацию низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ в 66% против прошлогодних 91,7%.

В Европе цены на газ начали расти в конце июля на фоне сокращения поставок сжиженного газа из США. После 5 августа стоимость голубого топлива продолжила рост в связи с аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое.

Москва, Мария Соколова

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