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Среда, 1 сентября 2021, 17:38 мск

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Досрочное голосование для россиян за рубежом будет доступно в 55 странах

Россияне, находящиеся за рубежом, смогут проголосовать досрочно на выборах в Госдуму на 95 участках в 55 странах. Большинство из них будут работать только один день. Соответствующее постановление приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России.

Как сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко, решение принято, «исходя из географических, климатических, религиозных особенностей в различных странах, графика праздничных и рабочих дней».

«МИД обратился в ЦИК для согласования решения о досрочном голосовании в отдельных странах для отдельных групп избирателей. Данный список включает две страны, где предлагается организовать досрочное голосование для всех избирателей – это Катар и Оман», – пояснил он.

Предполагается, что досрочное голосование на выборах в Госдуму за рубежом начнется 3 сентября. Россияне, которые будут находиться за рубежом с 17 по 19 сентября, смогут проголосовать на одном из 348 избирательных участков в 144 странах.

Москва, Мария Соколова

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