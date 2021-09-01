Бизнесмена Потапенко не допустили на выборы в Госдуму

Верховный суд России удовлетворил иск Центризбиркома и отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других уже зарегистрированных кандидатов, связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов, передает «Интерфакс».

Сам Потапенко ранее пояснял, что речь идет об акциях «Яндекса» и Сбербанка, приобретенных через брокерские конторы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.09.21

Досрочное голосование для россиян за рубежом будет доступно в 55 странах. / ЦИК России обеспечит возможность для голосования на сентябрьских выборах в «красной зоне» больниц. / Паралимпиада: россияне установили в Токио новый рекорд. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»