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Среда, 1 сентября 2021, 18:13 мск

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Бизнесмена Потапенко не допустили на выборы в Госдуму

Верховный суд России удовлетворил иск Центризбиркома и отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от «Российской партии свободы и справедливости» (РПСС), бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Обращения ЦИК в суд в отношении Потапенко, а также ряда других уже зарегистрированных кандидатов, связано с получением информации о наличии у них иностранных финансовых инструментов, передает «Интерфакс».

Сам Потапенко ранее пояснял, что речь идет об акциях «Яндекса» и Сбербанка, приобретенных через брокерские конторы.

Москва, Светлана Антонова

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