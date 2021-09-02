Острые вопросы: партия «Новые люди» нашла решение главных проблем россиян

Партия «Новые люди» выступила с революционными инициативами, которые позволят дать адекватный ответ на вызовы современности. Выступая на пресс-конференции, лидер «Новых людей» Алексей Нечаев заявил, программа партии в корне отличается от всего, что заявляют политические оппоненты: никто раньше не предлагал ввести единый федеральный оклад для учителей, ликвидировать Рособрнадзор и провести экономический маневр, который сократит налоги и увеличит зарплаты.

В числе инициатив – перераспределение бюджета в пользу регионов, прямые выборы мэров и губернаторов, доступная частная медицина по полисам ОМС, выборность судей, прокуроров и полицейского начальства. «Новые люди» выступают против принудительной вакцинации, за расширение участия присяжных заседателей в судах и снижение стоимости услуг ЖКХ.

Фото движения «Новые люди»

«Мы очень много в прессе и в Госдуме наблюдаем обсуждение прошлого. Политики обсуждают: надо ли всё-таки Волгоград переименовать в Сталинград, нужно ли наконец захоронить Ленина и другие «острые» вопросы современности. Кому-то это архиинтересно. Но людям дела, в общем-то, без разницы, где будет похоронен Ленин. Всё это никак не улучшит жизнь людей. Надо жить в настоящем, и партия «Новые люди» – про настоящее. Мы рисуем картину будущего. И даём инструментарий, за счет которого это будущее можно построить: нашу программу», – подчеркнул Алексей Нечаев.

«Я верю, что Госдума – это место, которое позволяет менять страну на законодательном уровне. И программа «Новых людей» дает понятные ответы на актуальные вызовы времени», – пояснила со своей стороны кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» Мария Прохоренкова, которая курирует сферу образования и начала заниматься ее проблемами еще во время учебы, поэтому имеет обширную экспертизу в этом направлении. В университете политик запустила образовательную программу «Школа дела», которая помогает формировать навыки реализации социальных и предпринимательских проектов у учеников и студентов.

Мария Прохоренкова. Фото движения «Новые люди»

Главный редактор издательского дома «Первое сентября», председатель партийного комитета по образованию Артём Соловейчик со своей стороны также обратил внимание на так называемые «профессиональные пробы» для школьников. Весной партия «Новые люди» заказала ВЦИОМ исследование сферы образования. По результатам опроса выяснилось – более 60% россиян считают, что сегодняшняя школа не готовит учеников к взрослой жизни.

Другая немаловажная проблема этой отрасли – статус учителя. Как считают «Новые люди», педагоги должны перестать быть сферой обслуживания и получать достойную зарплату, не взваливая на себя несколько ставок.

«У нас вместо того, чтобы повысить зарплату педагогов за одну ставку, школы вынудили сократить количество учителей и дать каждому повышенную нагрузку. Теперь 65% учителей работают сверхурочно, 30% – на две ставки, что немыслимо, и только 5% – на одну. Нужно поднять зарплаты учителей и запретить принуждение к сверхнагрузке. Мы предлагаем ввести единый федеральный оклад в размере 75 тысяч рублей за одну ставку. А чтобы раскрепостить педагогов и освободить от лишней бюрократии, мы предлагаем упразднить Рособрнадзор», – пояснил Артём Соловейчик.

«Учитель должен быть творцом. Только так он сможет воспитать достойного человека со школьной парты. У нас в стране работают чудесные люди, которые всегда ценились на международном рынке как за высокий стандарт качества образования, так и за невероятную вовлеченность в профессию. Поэтому необходимо вернуть престиж профессии в России. Чтобы педагоги занимались своим делом с удовольствием, а не считали часы переработки. И чтобы будущие специалисты хотели стать учителями», – подчеркнула Мария Прохоренкова.

В ходе пресс-конференции также была представлена региональная повестка дня, которую презентовала лидер федерального списка партии Сардана Авксентьева, о блоке «Здравоохранение» рассказала врач-нефролог и реаниматолог, недавно закрывший «третью волну» коронавируса в «красной зоне» Дарья Садовская. Про необходимость реформ в правоохранительной сфере сообщил бывший следователь председатель комитета по правоохранительной реформе, кандидат в депутаты Госдумы Руслан Калимуллин, а блок экономика представил на фоне в закрытого рынка в Ростове-на-Дону Александр Хуруджи.

Москва, Светлана Антонова

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