«Всех заасфальтировать, кроме «Единой России»: региональные власти создают условия для непризнания Западом итогов выборов в Госдуму

В России действия местных властей в ряде регионов дают основания для непризнания Западом результатов сентябрьских выборов в Госдуму. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко, выступая на экспертном круглом столе в Твери. По его оценке, Тверская область стала яркими примером, когда результаты одной партии ставятся выше, чем легитимность выборов и престиж страны в целом.

«В Тверской области видно на примере отмены последних фестивалей, прихода сотрудников правоохранительных органов в номер лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна, запрета другим музыкальным группам. К музыке это не имело никакого отношения. К ковиду это тоже не имело никакого отношения. Это был вопрос попытки со стороны власти и конкретно губернатора Тверской области Игоря Рудени запретить конкретное политическое мероприятие конкретной политической партии, неважно даже какой. Важно, что подобное желание всех заасфальтировать, кроме «Единой России», создает прямую угрозу легитимности выборов. Те, кто так делают, – они играют на руку политическим силам на Западе, желающим не признать выборы в РФ, найти повод для этого непризнания, утверждая, что вот, смотрите, эти выборы прошли в совершенно несправедливом режиме», – пояснил эксперт.

Бондаренко обратил внимание, то легитимность – «это вопрос международной репутации России», тем более уже есть официальная информация, что «эти выборы, мягко говоря, могут быть поставлены под сомнение различными европейскими организациями». «Вопрос легитимности является ключевым, потому что борются два тренда: показать хорошие результаты для власти на местах и сделать выборы прозрачными. Кремлем поставлена задача обеспечить высокую степень прозрачности и легитимности этой избирательной кампании. Если это не будет сделано, то результаты выборов не просто будут поставлены под сомнение, а будут даже не признаны частью мирового сообщества. И мы будем видеть ситуацию, при которой 450 новоизбранных депутатов Госдумы – это будут 450 новых санкционников. Это будет означать усиление, выход на новую волну санкционного давления со стороны ЕС и США в отношении Москвы», – подчеркнул политолог.

«Вне зависимости от политического заказа или политического желания акторов на Западе признать или не признать выборы в РФ – они либо могут получить какие-то доказательства того, что эти выборы легитимны, либо получить доказательства обратного, что эти выборы прошли с нарушениями, фальсификациями и прочими махинациями. Поэтому вопрос легитимности – это проблема, которую решает каждый губернатор в своем регионе сам. Можно вспомнить выражение Леонида Даниловича Кучмы (президент Украины в 1994-2005 гг.), что точка зрения зависит от места сидения и каждый со своей позиции определяет, что для него важнее на местах. Таким образом, велико искушение выборы подверстать под некие заранее спущенные или самостоятельно сформулированные параметры как в части явки, так и в части показателей правящей партии «Единая Россия», что не может не нанести удар по легитимности результатов», – заключил Бондаренко.

Москва, Мария Соколова

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