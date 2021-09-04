«Раздражение может прорваться»: власти рискуют окончательно потерять доверие россиян

Предстоящие в сентябре выборы в Госдуму являются генеральной репетицией перед судьбоносным голосованием 2024 года, и главной проблемой сейчас является недоверие россиян в их честность. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его оценке, перегибы властей на местах вполне могут привести к тому, что накопившееся раздражение население прорвется.

«Главная проблема этих выборов, что настроения людей, как они проголосовали, могут разойтись с объявленным результатом, что не будет способствовать доверию к выборам в дальнейшем. А в дальнейшем у нас будут судьбоносные выборы 24-го года (президентские). Эти выборы (в Госдуму) – генеральная репетиция и какой осадок останется – или это будет чувство глубокой удовлетворенности у всех, или люди будут говорить – «елы-палы, мы так и думали, все нарисовали, как хотели, так и сделали», – пояснил эксперт.

Как считает Калачев, «вопрос явки определяется доверием к выборным процедурам», и на федеральном уровне власти показывают заинтересованность в «серьезных механизмах контроля» за честным итогом голосования, на есть большие проблемы на региональном уровне.

«Есть серьезная проблема, связанная с тем, что региональные местные власти считают, что главное условие сохраниться в этом качестве, – это обеспечение правильных выборных результатов. И ситуация эта воспроизводится раз за разом, но настроение людей, которые считают, что выборы – это не только элемент консервации, это возможность участвовать и объяснить власти, что они чем-то недовольны. Эти настроения не поменялись. Но сейчас они могут не находить выхода, и это скажется на явке, потому что люди считают, что результат предрешен, а он вовсе не предрешен» – отметил он.

«Есть еще «вилка легитимности». Если выборы подсушивают, на мобилизационных мероприятиях дают приоритет понятно кого – партии власти, поскольку приходят лояльные избиратели – послушные выборы заканчиваются победой партии власти. Если явку напротив стимулировать, то результат может оказаться для власти даже огорчительным. Сейчас, мне кажется, подсушивание выборов, например, в Тверской области. Потому что история с несчастным Линдеманном (лидер группы Rammstein) – это то самое желание все засушить, загнать под асфальт, выжечь… Для региональных властей, особенно для тех, кто теряет позиции и влияние, восстановление этих позиций, как они считают, связано с фантастическими результатами одной партии. Тверская область – это один из регионов, где в погоне за процентами вполне может быть, потому что позиции губернатора не бесспорны», – уточнил Калачев.

При этом эксперт обратил внимание, что любые выборы носят «характер референдума» по оценке работы местной власти. «Голосование зачастую у нас играет роль выпуска пара. И сообщить центру проблемы на местах можно только протестным голосованием зачастую. Других путей люди просто не видят. «Единая Россия» может набрать до 50% в целом, но будут регионы, где это будет определяться отношением к местной региональной власти», – подчеркнул он.

«Протестное голосование – это голосование против безнадеги в своих городах. И губернаторы, вместо того чтобы реально повышать социальное самочувствие, решать проблемы экономического развития, быть драйверами, защитниками, предпочитали вводить в заблуждение федеральный центр по результатам голосования, которое показывает, что претензий у населения к местной региональной власти нет… Вот это раздражение, которое копится, – оно может прорваться», – заключил Калачев.

Голосование на выборах всех уровней будет проходить с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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