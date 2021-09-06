Выборы-2021. Партия «Новые люди» готовит десятки тысяч наблюдателей

Партия «Новые люди» намерена подготовить к предстоящим 17-19 сентября выборам десятки тысяч наблюдателей, которые в настоящее время проходят обучение. Как сообщила пресс-служба партии, в рамках этого проекта свыше 200 сторонников партии «Новые люди» из более чем половины регионов России приняли участие во Всероссийском онлайн форуме наблюдателей в Москве.

Фото движения «Новые люди»

В ДК «Рассвет» был воссоздан интерьер избирательного участка с урнами и работой избирательной комиссии. Наблюдатели в режиме реального времени могли увидеть ход голосования. В рамках тренинга они отмечали нарушения и учились их правильно фиксировать. Также наблюдатели могли задать вопросы экспертам – юристам и политологам.

«Я очень рада, что партия «Новые люди» проводит такие масштабные мероприятия. Прокачивает юридические, психологические и многие другие навыки наблюдателей. Большие дела начинаются с маленьких шагов. Работа каждого наблюдателя станет серьезным вкладом в легитимность и чистоту проведения выборов, – открыла форум сторонница партии, известная телеведущая Елена Летучая.

Лидер московского отделения партии «Новые люди» Ярослав Самылин рассказал о важности обучения даже для наблюдателей с опытом работы. Он связал это с тем, что избирательное законодательство регулярно меняется, а каждый наблюдатель должен понимать свои права и обязанности.

Фото движения «Новые люди»

Если партия не выставляет наблюдателей, значит ей не важна честность избирательного процесса. Нам важна работа, проделанная за эти полтора года. Новые люди намерены наилучшим образом обеспечить защиту своих результатов. Когда вам говорят, что выиграть нельзя, что все предопределено, и власть никогда не отдаст победу новой политической силе – знайте, вас просто обманывают», – подчеркнул Ярослав Самылин.

При этом политик, призвал всех сторонников партии принять участие в выборах и наблюдении за ходом голосования (стать наблюдателем можно, зарегистрировавшись на портале newpeople.ru/observer). Всего к Единому дню голосования партия намерена подготовить десятки тысяч наблюдателей, которые уже проходят обучение. Только в Москве «Новые люди» планируют выставить наблюдателей более чем на 1,5 тыс. избирательных участков.

Партия «Новые люди» выдвигает в Госдуму как федеральный список, так и кандидатов по одномандатным округам. В федеральной части списка два человека – лидер партии Алексей Нечаев и его советник, бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Также кандидаты от партии «Новые люди» баллотируются в заксобрания и городские советы в ряде регионов страны.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 06.09.21

Самокатчик сбил ребенка в центре Москвы и сбежал. / «Идея звучит нереалистично»: России негде взять людей для освоения Сибири по «проекту Шойгу». / Каждый седьмой россиянин никогда не брал кредиты. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»