российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 сентября 2021, 11:43 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Выборы-2021. В Москве подано 1,5 млн заявок на онлайн-голосование

В Москве на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано 1,5 миллиона заявок. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.

В этом году москвичи будут выбирать депутатов Государственной и городской Думы, Мосгордумы и совета района Щукино. Регистрация онлайн-избирателей открыта до 23:59 13 сентября.

Голосование на выборах всех уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также граждане России, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.09.21

СМИ: актер Роман Бреев стал жертвой банковских мошенников. / Отборочный матч ЧМ-2022 прервали за нарушение антиковидных мер. / Выборы-2021. Партия «Новые люди» готовит десятки тысяч наблюдателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Выборы в Госдуму

Выборы-2021. Партия «Новые люди» готовит десятки тысяч наблюдателей

«Раздражение может прорваться»: власти рискуют окончательно потерять доверие россиян

«Всех заасфальтировать, кроме «Единой России»: региональные власти создают условия для непризнания Западом итогов выборов в Госдуму

Выборы-2021: почти 1,7 млн россиян записались на электронное голосование

Размытый чемпион, голосование ниточкой и зоопарк в Госдуме: агиткампания-2021 в разгаре (ФОТО)

ВС РФ отменил регистрацию девяти кандидатов в Госдуму от «Яблока»

Скользкий пенсионный вопрос, отмена налогов и русофобия. Как изменились программы парламентских партий за пять лет

Острые вопросы: партия «Новые люди» нашла решение главных проблем россиян

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Общество, Политика, Россия, Выборы в Госдуму, Выборы в Мосгордуму,