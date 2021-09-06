Выборы-2021. В Москве подано 1,5 млн заявок на онлайн-голосование

В Москве на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано 1,5 миллиона заявок. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.
В этом году москвичи будут выбирать депутатов Государственной и городской Думы, Мосгордумы и совета района Щукино. Регистрация онлайн-избирателей открыта до 23:59 13 сентября.
Голосование на выборах всех уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также граждане России, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 06.09.21
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