Выборы-2021. В Москве подано 1,5 млн заявок на онлайн-голосование

В Москве на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) подано 1,5 миллиона заявок. Об этом сообщает официальный сайт столичной мэрии.

В этом году москвичи будут выбирать депутатов Государственной и городской Думы, Мосгордумы и совета района Щукино. Регистрация онлайн-избирателей открыта до 23:59 13 сентября.

Голосование на выборах всех уровней пройдет с 17 по 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также граждане России, проживающие в Донецкой и Луганской народных республиках.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.09.21

СМИ: актер Роман Бреев стал жертвой банковских мошенников. / Отборочный матч ЧМ-2022 прервали за нарушение антиковидных мер. / Выборы-2021. Партия «Новые люди» готовит десятки тысяч наблюдателей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»