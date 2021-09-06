Биржевая цена на газ в Европе установила новый рекорд

Биржевая цена на газ в Европе с начала сентября выросла на 3%, преодолев отметку в $650 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В ходе торгов стоимость голубого топлива достигала $654,1.

В Европе биржевые цены на газ начали повышение с начала года. В конце июля стоимость ускорила рост на фоне сокращения поставок СПГ из США. После 5 августа «голубое топливо» подорожало до исторических рекордов в связи с аварией на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое. В целом за год газ для Западной Европы подорожал более чем на 50%.

Президент Российского газового общества Павел Завальный считает, что биржевые цены на газ в Европе продолжат рост при сохранении нынешней антироссийской политики Брюсселя. При этом «Газпром» пока не намерен увеличивать поставки «голубого топлива».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.09.21

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