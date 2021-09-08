Цены завышены почти на 300%: ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя ОСБ-плит – компании «Кроношпан»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против крупнейшего в России производителя ориентированно-стружечных (ОСБ) плит – компании «Кроношпан» за необоснованно высокую наценку. Как сообщается на официальном сайте ведомства, рост стоимости на эту продукцию в 2021 году составил более 300%.

«Анализ показателей хозяйственной деятельности компаний показал, что себестоимость производства ОСБ плит значительно не увеличилась, в отличие от цены. Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии необоснованно высокой наценки на производимую группой компаний «Кроношпан» продукцию», – говорится в сообщении.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Кроношпан Башкортостан», ООО «Кроношпан», ООО «Кроношпан ОСБ» и ООО «Кроношпан ГМХ» по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции. В случае установления вины компаниям грозят оборотные штрафы.

Ранее ФАС объявила о начале проверки крупных строительных компаний и производителей стройматериалов по поводу необоснованного повышения цен в 2021 году. В апреле ведомство возбудило три дела на рынке плоского проката и одно на рынке металлопроката. Накануне ФАС расширила список проверяемых участников строительного рынка.

По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), с IV квартала 2020 года больше всего подорожали металлопрокат – на 80-100%, древесина – на 40-70%, утеплители – на 20-40%, битум дорожный – на 40-60%. Также в числе лидеров роста цен фанера, отделочные материалы, электротехническая и кабельная продукция, пластиковые окна.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 08.09.21

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