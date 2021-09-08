Прогноз социологов: «Новые люди» попадают в Госдуму

Партия «Новые люди» преодолеет 5-процентный барьер на выборах в Госдуму и оставит позади все остальные непарламентские партии. С таким прогнозом выступил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Результаты исследования и оценку социологов представили генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров и лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

«На первом месте с точки зрения вероятности преодоления 5-процентного барьера – «Новые люди». Чуть-чуть отстаёт «Партия пенсионеров». «Яблоко» точно не проходит, но при этом получает госфинансирование, если прогноз сбудется. Остальные непарламентские партии не преодолевают пятипроцентный барьер», – сказал Валерий Фёдоров.

ВЦИОМ в рамках исследования «Шансы непарламентских партий на прохождение в Госдуму по итогам выборов 2021 года» обращался к россиянам с вопросом о планах принять участие в предстоящих парламентских выборах и назвать партию, за которую намерены проголосовать. По итогам опросов, которое проводилось в несколько этапов, выяснилось, что «Новые люди» – единственная непарламентская партия, у которой растёт поддержка на протяжении всей избирательной кампании. Если в июне партию поддерживали 1,2% опрошенных, то в июле – уже 2,5%, а по состоянию на 6 сентября – 3,8%. Среди тех, кто точно собирается прийти на участки, рейтинг ещё выше: 4,2%, и он растет каждый день. ВЦИОМ прогнозирует, что рейтинг ко дню голосования достигнет 5%. А с учетом динамики роста доверия к партии он может превысить и 6%.

Узнаваемость партии «Новые люди» с начала лета выросла в семь раз: с 2% до 14% «без подсказки». Известность «с подсказкой», когда опрашиваемый видит список партий, выросла с 17% до 38%. У других партий динамика хуже, отмечает ВЦИОМ.

«Мы видим, что 19-20% избирателей ещё не определились, за кого голосовать. Это каждый пятый человек в России. Я хочу сказать этим людям и нашим сторонникам: у вас есть возможность сделать ваш голос решающим. Чтобы в Думе было обновление. Чтобы появилась пятая партия, новая политическая сила, которая будет продвигать перемены в стране», – отметил Алексей Нечаев.

По данным соцопросов, самая высокая поддержка среди регионов России у партии «Новые люди» в Рязанской области. Здесь рейтинг составляет 8,7%, и 10,3% от числа активных избирателей. Сильная поддержка у Новых людей в Южном и Центральном федеральных округах, а также на Дальнем Востоке. Партия особенно популярна в городах от 100 до 500 тысяч человек и в малых городах, где живут менее 100 тысяч человек. Больше всего сторонников в возрасте от 18 до 37 лет.

Кандидат в Мосгордуму от партии «Новые люди» Юрий Дмитриев со своей стороны отметил, что на предстоящих выборах важен каждый голос. «Москва является витриной России и может задать тренд на участие в выборном процессе. Рейтинг «Новых людей» в Москве уже оценивается в 4,4% и он продолжает расти. Сейчас важно каждому москвичу понять, что у нас есть уникальный шанс выбрать новый экономический и политический курс. Для этого нужно 17-19 сентября проголосовать и помнить, что голос каждого может стать решающим», – подчеркнул Юрий Дмитриев.

Юрий Дмитриев. Фото движения «Новые люди»

Исследования ВЦИОМ проводились 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября 2021 г. (3-7 сентября 2021 г. Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ проведен по заказу партии «Новые люди». Всероссийский комбинированный опрос ВЦИОМ проведен по заказу партии «Новые люди». Общероссийский опрос – выборка 1600 респондентов в возрасте от 18 лет (сбор данных 7-8 июня, 13-19 июля и 6 сентября 2021). Региональные опросы – выборка от 400 до 600 респондентов от 18 лет в каждом регионе (сбор данных 1-6 сентября и 13-19 августа 2021).

Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Методы сбора данных – квартирный и телефонный опросы (по 800 анкет). Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Москва, Светлана Антонова

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