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Понедельник, 13 сентября 2021, 13:46 мск

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Выборы-2021. Более 26% москвичей решили голосовать электронно

Более 2,5 миллиона россиян подали заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих 17-19 сентября выборах. Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев.

«Результаты впечатляющие: 26,69 % москвичей изъявили желание проголосовать дистанционно. Это означает, что влияние на результат голосования тех, кто проголосует дистанционно, несомненно, будет очень большим», – отметил он.

Замглавы ЦИК также обратил внимание на рост популярности проекта «Мобильный избиратель», на участие в котором подано почти 2,7 млн заявок. «Мы видим, что эти две новации: дистанционное электронное голосование и «мобильный избиратель» – не просто прижились, они стали востребованными, мы не можем не видеть запроса избирателя в этой части», – сказал Булаев.

Голосование на выборах всех уровней пройдет 17, 18 и 19 сентября. Принять участие в ДЭГ смогут жители Москвы, Севастополя, Нижегородской, Курской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областей, а также граждане России, проживающие в ДНР и ЛНР. Сегодня последний день, когда можно подать заявление на участие в электронном голосовании на портале госуслуг до 24:00.

Москва, Мария Соколова

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