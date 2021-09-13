«Ночь выборов-2021»: в последний день голосования пройдет политический онлайн-марафон

В Москве в Единый день голосования 19 сентября пройдет очередной онлайн-марафон «Ночь выборов – 2021. Время избранных» с участием известных политиков и ведущих экспертов. Как было заявлено сегодня на пресс-конференции, мероприятие планируют посетит, в том числе, международные наблюдатели и бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан.

Как отметил президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, мероприятие остается уникальным в мировой политике. «Я много раз был на подобных мероприятиях в США. Там все тусуются отдельно – республиканцы, демократы, медиа-центр. Такого общего пространства, которое включало бы в себя и представителей всех политических партий, экспертного сообщества, и все ведущие средства массовой информации, и блогеров, и независимых аналитиков, такого пространства просто больше нет нигде в мире», – пояснил он.

По его словам, РАСО и Российская ассоциация политконсультантов это мероприятие «категорически поддерживает». «С точки зрения создания объективного и в то же время представляющего все точки зрения пространства, мы сегодня впереди планеты всей – это большая гордость. Тем более, что регулярно «Ночь выборов» бьет рекорды по количеству одновременных онлайн просмотров, участников, публикаций и так далее», – отметил Минченко.

Политтехнолог Алена Август со своей стороны уточнила, что «Ночь выборов» важна не только для политического и экспертного сообщества, но и для обычных людей. «Нас очень много смотрят во всех регионах России, и одна из задач проведения этого мероприятия – это, в том числе, вовлечение в политический контекст людей, которым это кажется не очень понятным. Когда не очень понятно, это не очень интересно. Нам хочется, чтобы как можно больше людей считали выборы таким же важным делом для себя, как они считают свою работу», – сказала она.

«Будет несколько площадок, батлы, на главной сцене будет множество интересных гостей, международные наблюдатели, круглые столы с очень интересными темами. И много будем в этом году обсуждать Интернет, потому что в семи регионах онлайн голосование. Будет площадка пресс-центра и в отличие от прошлых лет там будут не только пресс-конференции политпартий и политиков, но также мы поговорим о политическом процессе не только с точки зрения политэкспертов, но с точки зрения моды, стиля, кино. И конечно с нами будет независимый общественный мониторинг, потому что мы пытаемся в прямом эфире анализировать, что происходит в стране, в каждом регионе», – сообщила Август.

Как подчеркнула политтехнолог, название «Время избранных» – это не только про тех, кого изберут. «Те люди, которые своим решение определяют политическую ситуацию на целых пять лет в стране, выбирая депутатов Госдумы. А еще у нас очень много региональных парламентов, у нас еще губернаторов несколько избирается. Эти люди тоже избранные, потому что они влияют на ситуацию в стране», – заключила она.

Голосование на выборах всех уровней будет проходить 17, 18 и 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 13.09.21

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