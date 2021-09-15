ЦИК России: на выборах досрочно проголосовали 140 тысяч избирателей

Порядка 140 тысяч россиян отдали свой голос на выборах досрочно. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, завтра досрочное голосование заканчивается.

По её словам, сегодня участковые комиссии переходят в максимально напряжённый режим работы. В ближайшие полтора дня будут уточняться сведения по спискам избирателей и оформляться информационные стенды.

По данным ЦИК, в списки избирателей для голосования включены более 108 млн россиян, еще порядка 2 млн – проживают или находятся за рубежом. «Утром 17 сентября на территории России откроется 96 тысяч избирательных участков. Из них 93,5 тысячи – это постоянные, привычные для избирателей, а также 2,5 тысячи – это избирательные участки, которые образованы в местах временного пребывания избирателей», – уточнила Памфиловам, пояснив, что уже есть заявки на открытие участков в «красных зонах» больниц, где проходят лечение больные коронавирусом.

В то же время российские граждане за рубежом смогут проголосовать в 144 государствах, где будут работать 348 избирательных участков. «Еще 7 участков находится у нас в городе Байконур республики Казахстан», – отметила глава ЦИК.

Голосование на выборах всех уровней пройдет 17, 18 и 19 сентября. Жители Москвы, Севастополя, а также Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областей смогут проголосовать электронно. Россиянам предстоит выбрать депутатов Госдумы, глав 12 регионов и депутатов заксобраний в 39 регионах.

Москва, Мария Соколова

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