Госдума-2021: на один депутатский мандат претендует 17 кандидатов

В выборах депутатов Госдумы примут участие 5 832 кандидата, в том числе 10 самовыдвиженцев. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, в среднем на один мандат претендует 17 человек.

«В состав зарегистрированных федеральных списков кандидатов, выдвинутых 14 партиями, до недавнего времени были включены 3 828 кандидатов, а с учётом исполнения ЦИК решений Верховного суда РФ в отношении 16 кандидатов, регистрация которых была отменена в связи с установлением факта владения ими иностранными финансовыми инструментами, в списках остались 3 812», – уточнила она.

По данным ЦИК, больше всего кандидатов было исключено из федеральных списков на этапе их заверения. «Причём 109 из них, то есть более 70% – по решению самих партий. На этапе регистрации федеральных списков исключены 42 кандидата. В итоге к исключённым за весь период кампании из федеральных списков 290 кандидатам добавились 16 кандидатов, исключённых по решению Верховного суда, то есть всего исключены 306 человек», – пояснила Памфилова.

Глава ЦИК обратила внимание, что в общей сложности на основании решения партий и личных заявлений кандидатов были исключены 211 человек, и 79 кандидатов из-за несоблюдения выборного законодательства вычеркнул ЦИК.

По одномандатным округам на выборах в Госдуму зарегистрировано 2 200 кандидатов.

Голосование на парламентских выборах пройдет 17, 18 и 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.09.21

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