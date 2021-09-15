Выборы в Госдуму будут контролировать более 400 тысяч наблюдателей

Контролировать ход голосования на выборах в Госдуму будут контролировать почти 250 международных наблюдателей, а также 413 тысяч представителей российских общественных и политических организаций. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова.

«У нас будут представители 55 государств и 10 международных организаций, 34 национальных парламента и 36 национальных избирательных органов… Международных наблюдателей, обладающих статусом, сейчас 249, но 250 будет точно», – уточнила она, подчеркнув, что для них будут созданы максимально комфортные условия – «будет полная возможность действительно отследить то, что нужно».

Также Памфилова отметила, что списки наблюдателей представили 16 партий. «По предварительным данным, 413 тысяч 616 наблюдателей. Пока ещё идёт обработка. От кандидатов-одномандатников 68 тысяч 611 наблюдателей, партий – 253 230, субъектов общественного контроля – порядка 100 тысяч», – пояснила она.

Голосование на парламентских выборах пройдет 17, 18 и 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.09.21

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