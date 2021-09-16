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Четверг, 16 сентября 2021, 17:17 мск

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МИД РФ зафиксировал вмешательство США в российские выборы

Министерство иностранных дел РФ зафиксировала вмешательство США в российские выборы. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, выступая в эфире Первого канала. По ее словам, американскому послу Джону Салливану сделано соответствующее предупреждение.

«Мы готовимся к нашим выборам, которые вот уже завтра. Досрочная часть их уже стартовала, завтра у нас стартует основная часть. Мы фиксируем вмешательство США <… > Мы вызываем американского посла и предоставляем ему возможность ознакомиться с фактологической стороной наших не только подозрений, но и конкретных претензий», – сказала представитель МИД России (цитата по РИА «Новости»).

Посол США в РФ в прошлую пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ. Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы.

Напомним, с 17 по 19 сентября будет проходить голосование на выборах депутатов Госдумы. Россияне также будут выбирать региональных руководителей и депутатов заксобраний.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Выборы в Госдуму

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