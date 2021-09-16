Инфляция в России снова ускорилась: цены растут в большинстве регионов

По итогам августа инфляция выросла в большинстве регионов России при среднем росте цен на 6,7% по сравнению с прошлогодним уровнем. Об этом говорится в материалах Банка России.

Как считает регулятор, ускорение инфляции по-прежнему связано с устойчивым расширением спроса на фоне отсутствия возможностей по наращиванию производства во многих секторах экономики.

«Значимое влияние на динамику инфляции в августе оказал высокий спрос, позволивший переносить в цены возросшие издержки производителей. Годовые темпы роста цен на непродовольственные товары продолжили расти при сохранении повышенного спроса на многие товарные группы. При этом рост цен на стройматериалы, максимально заметный в предыдущие месяцы, значительно замедлился», – говорится в сообщении ЦБ.

В то же время регулятор обратил внимание, что ускорился также рост цен на продовольствие. «Существенный вклад внесло удорожание мясопродуктов, обусловленное дальнейшим переносом в цены издержек производителей на компоненты кормов, ветеринарные препараты, упаковочные материалы, а также локальными ухудшениями эпизоотической ситуации», – поясняется в сообщении.

Ускорение инфляции в августе отмечалось во всех федеральных округах, кроме Уральского. Наибольший рост цен в августе зафиксирован в регионах Северного Кавказа, в основном из-за стоимости непродовольственных товаров, уточнили в ЦБ.

Как сообщал «Новый День», августовская инфляция стала рекордной с 2016 года, когда ее уровень достигал 6,9%.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 16.09.21

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