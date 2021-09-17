Выборы-2021. В Москве за два часа онлайн проголосовало 250 тысяч избирателей

В Москве более 250 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы за первые два часа. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

По данным мэрии, в первые часы голосования наблюдалось большое количество запросов к системе – около 47 тысяч в секунду. Как поясняется в сообщении, такая нагрузка не оказывает влияния на систему и связана с большой популярностью электронного голосования.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва проходит с 17 по 19 сентября. В Москве в реестр дистанционного электронного голосования включено более 2 млн человек. Жители некоторых районов Москвы также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов района Щукино.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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