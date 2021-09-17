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Пятница, 17 сентября 2021, 12:29 мск

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В Москве система онлайн-голосования на выборах подверглась DDOS-атаке

В Москве система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Госдуму подверглась DDOS-атаке. Как сообщил руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Поскольку одновременно шли DDOS-атаки и большая очередь, время ожидания увеличилось до 5 минут… Ничего не упало, люди стоят в очереди, чтобы проголосовать», – отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

По данным мэрии Москвы, очередь в системе ДЭГ занимала в среднем до 15 минут. На данный момент в столице дистанционно проголосовало 250 тысяч человек.

Голосование на выборах в Госдуму восьмого созыва проходит с 17 по 19 сентября. В Москве в реестр дистанционного электронного голосования включено более 2 млн человек.

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