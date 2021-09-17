Выборы-2021: в Москве 500 тысяч избирателей проголосовали онлайн

В Москве более 500 тысяч избирателей проголосовали онлайн на выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

По данным мэрии, в первые часы голосования наблюдалось большое количество запросов к системе – около 47 тысяч в секунду. По данным столичного штаба по наблюдению за выборами, система ДЭГ подверглась DDOS-атаке, но продолжает работать в штатном режиме.

В Москве в реестр дистанционного электронного голосования включено более 2 млн человек. Выборы в Госдуму начались 17 сентября и продлятся до 19 сентября. Жители некоторых районов столицы также выбирают депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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