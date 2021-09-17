Роспотребнадзор: на 8 избирательных участках зафиксировано нарушение антиковидных мер

В России на восьми избирательных участках были зафиксированы случаи нарушения антиковидных мер. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня все пункты организованы ровно так, как положено. Все это проконтролировано и на сегодняшний день таких прецедентов у нас восемь, часть подтвердилась, часть нет, но в основном это масочный режим», – уточнила Попова.

По ее словам, практически все, кто работает на избирательных участках, имеют иммунитет к коронавирусу. При этом в целом по стране отмечается рост заболеваемости в 11 регионах. «На сегодняшний день снижение продолжается в 53 субъектах. В 21 субъекте мы наблюдаем стабильную картину в течение ряда недель, без снижения и без роста, но в 11 субъектах мы уже наблюдаем рост заболеваемости. Он пока не выраженный, не динамичный, но меры, которые мы сегодня предлагаем, безусловно, важны и крайне актуальны», – пояснила глава Роспотребнадзора.

Голосование на выборах в Государственную Думу РФ, а также на региональных и муниципальных выборах, проходит с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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