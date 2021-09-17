Общественная палата заявила об отсутствии серьезных нарушений на выборах

Общественная палата (ОП) России заявила об отсутствии существенных нарушений в первый день голосования на выборах всех уровней. Выступая в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК), секретарь ОП Лидия Михеева отметила, за ходом выборов следят более 250 тысяч наблюдателей, подготовленных палатой.

«С начала голосования к нам поступило более 40 сообщений о возможных нарушениях, по 11 информация пока не подтвердилась, по остальным случаям ведётся работа», – сообщила она, подчеркнув, что «значимых нарушений за эти часы не выявлено».

В свою очередь глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что больше всего наблюдателей за ходом голосования направили политические партии. «Надеюсь, кто заявился, все придут. На сей момент 421,5 тысячи человек в общей сложности – это наблюдатели, без членов избиркомов с правом совещательного голоса. Большего всего наблюдателей направили политические партии – свыше 257 тысяч человек», – уточнила она.

Голосование на выборах всех уровней проходит с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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