«Интерес к выборам очень большой»: систему онлайн-голосования в РФ атакуют больше всего из США и Германии

Портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подвергся серьезной кибератаке из разных государств мира. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, половина попыток взлома системы из США.

«Очень серьезные атаки идут… 50% атак идут из США, из Германии – 25% из Кореи – 20%, из Китая – 5%», – уточнила она.

По ее словам, кибератаки «зашкаливают» также на портал госуслуг. «По странам распределение. США – 50%, Германия – 25%, Россия – 10%, Китай – 10%, Украина – 5%», – отметила глава ЦИК, подчеркнув, что «интерес к выборам большой».

Как сообщили в столичном штабе по наблюдению за выборами, DDOS-атаки привели к задержке работы сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием, но запись голосов москвичей идет без сбоев.

Голосование на выборах всех уровней в РФ проходит с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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