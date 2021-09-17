ЦИК России: в онлайн-голосовании приняли участие более 40% избирателей, зарегистрированных в системе ДЭГ

В онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы приняли участие более 40% избирателей, зарегистрировавшихся в системе дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщил заместитель главы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Николай Булаев. По его словам, такой высокой явки давно не наблюдалось.

По его словам, больше всего таким способом проголосовало в Ростовской области – более 54%. «Явка на данный момент на ДЭГ по субъектам – меньше 40% уже ни у кого нет. Такой явки мы давно не видели, такого активного голосования и по Москве, и по субъектам особенно», – отметил он.

В этом году ДЭГ проходит в Москве и Севастополе, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В общей сложности для участия в дистанционном голосовании было подано 2,8 млн заявлений.

Голосование на выборах всех уровней проходит с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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