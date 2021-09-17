«Пик пройден»: в онлайн-голосовании приняли участие более половины зарегистрированных россиян

На выборах депутатов Госдумы явка на дистанционное электронное голосование (ДЭГ), которое проводится в семи регионах, превысила 50%. Как сообщили Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России, пик нагрузки пройден.

«На федеральной платформе ДЭГ проголосовало уже более половины избирателей, включенных в списки участников электронного голосования. Это означает, что пик нагрузки пройден», – говорится в сообщении.

В этом году ДЭГ проходит в Москве и Севастополе, в Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях. В общей сложности для участия в дистанционном голосовании было подано 2,8 млн заявлений.

Голосование на выборах всех уровней проходит с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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