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Пятница, 17 сентября 2021, 17:25 мск

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Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в режиме онлайн. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин проголосовал онлайн», – сообщил Песков РИА «Новости».

Сегодня началось голосование на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и муниципальных выборах. Онлайн-голосование проводится в семи регионах РФ, в том числе в Москве. Выборы завершатся 19 сентября.

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