Путин проголосовал на выборах в Госдуму

Президент РФ Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы в режиме онлайн. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин проголосовал онлайн», – сообщил Песков РИА «Новости».

Сегодня началось голосование на выборах депутатов Госдумы, а также региональных и муниципальных выборах. Онлайн-голосование проводится в семи регионах РФ, в том числе в Москве. Выборы завершатся 19 сентября.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 17.09.21

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