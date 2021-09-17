Госдума-2021: явка избирателей превысила 9%

На выборах депутатов Госдумы явка избирателей на 16:00 мск составила 9,16%. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова. По ее данным, досрочно проголосовало 225 тысяч избирателей в 36 регионах.

Максимальная явка зафиксирована в Чукотском автономном округе (31, 39%), Чечне – (27, 1%), Тыве (26,21%). Наименьшая активность избирателей фиксируется в Санкт-Петербурге (3,72%), Севастополе (0,76%) и Москве (0,48%). «Это явка на участках для голосования», – уточнила Памфилова.

«Если говорить о ДЭГ (дистанционное электронное голосование) на 16 часов, Курская область – 55,46%, Мурманская – 59,27%, Нижегородская – 47,17% Ростовская – 50,12%, Ярославская – 63, 05%, Севастополь – 46,63% и Москва – 36,01%», – отметила глава ЦИК.

На выборах депутатов Госдумы за рубежом в 46 государствах досрочно проголосовали 34 тысячи россиян.

Судя по данным наблюдателей Общественной палаты РФ, существенных нарушений не зафиксировано. В Роспотребнадзоре отмечали, что несоблюдение антиковидных мер было установлено на восьми избирательных участках.

Голосование на выборах всех уровней в России проходит с 17 по 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.09.21

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