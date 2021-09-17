Выборы-2021. В ЦИК поступило 98 жалоб на принуждение к голосованию

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) России поступило 98 жалоб на принуждение к голосованию на выборах. Как сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, речь идет также о случаях угроз для участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«На сегодняшний день по принуждению, где люди жалуются, что их слишком настойчиво просили, категорично просили или прямо грозили, что – если не придешь и не проголосуешь, вот таких всех случаев 98 по всей стране. Из этого 25 по ДЭГу, 23 по Москве, одна Ярославская, другая – Мурманская, по одной жалобе», – отметила она.

По словам Памфиловой, все жалобы сразу направлялись в ответственные за законность инстанции. «Мы тут же моментально как поступает жалоба по Москве – мэру, прокурору, Венедиктову – в штаб общественный, и они начинают разбираться. Вот по ДЭГу эти 23 жалобы они отрабатывали. По остальным двум такая же схема», – пояснила она.

Глава ЦИК также обратила внимание, что большинство жалоб не получили подтверждения при проверке. «Три на сей момент подтвердилось, что было определенное давление. Степень давления разная, поскольку есть вроде бы рекомендация или информация – люди сейчас очень болезненно это воспринимают. И были такие жалобы, где на самом деле, когда смотрим – это такая рекомендация, даже не очень настоятельная, люди все равно воспринимают это уже как давление определенное. По трем точно мы подтвердили, остальные рассматриваются. Подтвердились несколько жалоб – там буквально грозили увольнением. Конечно, будут действовать правоохранительные органы», – подчеркнула Памфилова.

Как сообщал «Новый День», сегодня в России началось голосования на выборах всех уровней власти, в том числе, в Госдуму. По данным на 16:00 мск, средняя по стране явка составила 9,16%.

Голосование на выборах всех уровней продлится до 19 сентября.

Москва, Мария Соколова

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