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Суббота, 18 сентября 2021, 12:11 мск

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Выборы-2021. Явка москвичей превысила 20%

В первый день голосования на выборах общая явка избирателей в Москве составила 23%. По данным столичного штаба по наблюдению за выборами, традиционный способ голосования по бумажным бюллетеням использовали более 500 тысяч москвичей (7%), дистанционный электронный вариант волеизъявления – 1,3 млн граждан (63%).

Штаб рассмотрел более 30 сообщений, по итогам несколько незначительных нарушений подтвердились. Как уточнил заместитель председателя Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов, было принято решение аннулировать несколько урн с бюллетенями. В результате инцидента аннулированы голоса 243 человек.

Жители Москвы голосуют на выборах в Госдуму, довыборах в Мосгордуму и муниципальный совет района Щукино.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Выборы в Госдуму

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