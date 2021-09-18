«Есть ряд абсолютно вопиющих фактов»: в КПРФ заявили о грубых нарушениях на выборах

Руководство КПРФ заявило о грубых нарушениях на выборах, которые могут повлиять на итоговый результат. По данным компартии, речь идет о двойном голосовании, принуждении к волеизъявлению, нарушениях с хранением сейф-пакетов для бюллетеней, манипуляциях со списками избирателей и выездным голосованием.

В КПРФ утверждают, что такие нарушения зафиксированы в Камчатском крае, Бурятии, Московской, Саратовской областях и других регионах. «Есть ряд абсолютно вопиющих фактов, по которым должны быть приняты меры немедленно – сегодня же», – заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, обратившись к руководству Центральной избирательной комиссии России.

По его словам, речь идет, в том числе, о нарушениях в Брянской области, где на видео зафиксирован вброс бюллетеней. Лидер КПРФ отметил, что все материалы направлены в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

Как было заявлено на пресс-конференции, компартия будет настаивать на возвращении выборов в прежние рамки с одним днем голосования.

Москва, Светлана Антонова

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