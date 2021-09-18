«Все штабы приведены в полную готовность»: КПРФ готовится к массовым акциям протеста после выборов

КПРФ готовится к массовым акциям протеста после завершения выборов. Как сообщил лидер компартии Геннадий Зюганов, поданы заявки на массовые выступления на всю неделю, начиная с 20 сентября.

Политик заявил о грубых нарушениях на выборах и подчеркнул, что КПРФ не допустит кражи голосов своих избирателей. «Все штабы протестных действий приведены в полную готовность, чтобы выразить отношение (к нарушениям на выборах) и на улице», – сказал Зюганов, выступая сегодня на пресс-конференции в избирательном штабе КПРФ.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

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