Выборы-2021. Глава ЦИК сообщила о росте потока жалоб о принуждении к голосованию

В Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России получила 137 обращений из 45 регионов, которые содержат сведения о принуждении к голосованию на текущих выборах. Об этом сообщила глава Центизбиркома Элла Памфилова. По ее словам, информация об обращениях направлена по в правоохранительные органы и руководителям субъектов РФ.

Председатель ЦИК уточнила, что в 32 жалобах избиратели сообщают о принуждении к дистанционному электронному голосованию (ДЭГ), 16 – содержат сведения о принуждении к голосованию за определенного кандидата или партии, передает «Интерфакс».

Памфилова также сообщила, что всего на почту ЦИК и в информационный центр поступило 6 137 письменных обращений от различных участников избирательного процесса. «Хочу сравнить, что за аналогичный период в 2016 году их было в два раза меньше – 3 173», – сообщила глава комиссии.

«Подавляющее большинство – это 5 532 (обращения) связаны с выборами в Госдуму. В основном, это вопросы справочные, люди просят объяснить целый ряд аспектов. То, что касается проведения выборов регионального уровня, (поступило) 423 обращения, муниципального – 182», – сказала Памфилова.

Голосование на федеральных и региональных выборах завершится 19 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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