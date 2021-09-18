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Суббота, 18 сентября 2021, 17:37 мск

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ЦИК России зафиксировал нарушение «дня тишины»

Фото: cikrf.ru

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в течение первого дня голосования на выборах зафиксировала ряд инцидентов, связанных с нарушением запрета на политическую агитацию. Об этом сообщила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЦИК подчеркнула, что 17, 18 и 19 сентября не должно быть никакой предвыборной агитации, «иначе это считается нарушением закона», и предупредила о последствиях для нарушителей режима «дней тишины». «Выборы пройдут, но мы это так не оставим», – заверила Памфилова.

Москва, Светлана Антонова

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