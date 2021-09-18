ЦИК России зафиксировал нарушение «дня тишины»

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России в течение первого дня голосования на выборах зафиксировала ряд инцидентов, связанных с нарушением запрета на политическую агитацию. Об этом сообщила сегодня глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Вчера мы обратили внимание, что определенные нарушения были со стороны разных сторон, в том числе мы наблюдали их в некоторых СМИ», – уточнила она (цитата по «Интерфаксу»).

Глава ЦИК подчеркнула, что 17, 18 и 19 сентября не должно быть никакой предвыборной агитации, «иначе это считается нарушением закона», и предупредила о последствиях для нарушителей режима «дней тишины». «Выборы пройдут, но мы это так не оставим», – заверила Памфилова.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.09.21

Выборы-2021. Явка на онлайн-голосовании достигла 70%. / Выборы-2021. Глава ЦИК сообщила о росте потока жалоб о принуждении к голосованию. / «К сожалению, наши опасения оправдываются»: лидер «эсеров» заявил о массовых нарушениях на выборах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»