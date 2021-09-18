Госдума-2021. Явка на выборах превысила 25%

Во второй день голосования на выборах в Госдуму явка избирателей превысила 25%. Как сообщила глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, на 15:00 по московскому времени проголосовало 25,64% от общего числа граждан, обладающих правом голоса.

По ее словам, активнее всего голосуют избиратели в Кемеровской области (46,86%), Тыве (50,14%) и Карачаево-Черкесии (53,85%). Минимальная явка зафиксирована в Санкт-Петербурге (14,84%), Хакасии (14,53%) и Калининградской области (14,48%).

Памфилова обратила внимание, что голосование во второй день выборов проходит более спокойно, чем накануне. «Особых происшествий нет», – сказала она.

Вместе с тем глава ЦИК уточнила, что по итогам двух дней в пяти регионах, в числе которых Мордовия, а также Брянская, Кемеровская, Московская и Челябинская области, есть случаи признания недействительными избирательных бюллетеней. Всего было аннулировано 6 203 бюллетеней «по ряду причин».

Памфилова отметила, что в Брянской области был выявлен вброс. «Следователи там работают, не обойдется просто признанием бюллетеней недействительными, кто-то должен понести за это ответственность», – отметила Памфилова.

Напомним, по итогам первого дня голосования явка избирателей составила 16,85%. Выборы в Госдуму и региональные органы власти завершатся 19 сентября.

Москва, Светлана Антонова

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